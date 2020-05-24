Учасники акції "СтопРеванш" попрямували до будинку Зеленського
Протестувальники рушили колоною з Майдану до Європейської площі, звідки планують піти в Маріїнський парк та будинку, в якому живе президент Зеленський.
Про це передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Протестуючі пройшли по Хрещатику до Європейської площі, де встановили червоно-чорний прапор біля місця загибелі Сергія Нігояна, першого загиблого учасника Революції Гідності та вшанували пам'ять загиблих протестувальників.
Далі активісти рушили вгору по вулиці Грушевського. Їх мета - прийти до Маріїнського парку і далі до будинку за адресою Грушевського, 9а, де, за їхньою інформацією, проживає Зеленський.
Колону учасників акції супроводжують автомобіль і автобус вибухотехніків, співробітники поліції і кінологи з собаками. Рух по вулиці Грушевського перекрито.
Нагадаємо,сьогодні, 24 травня о 14.00 у Києві і ще 30 містах України одночасно почалися масштабні акції протесту од девізом "СтопРеванш!", організовані політичними силами - противниками чинної влади і президента Володимира Зеленського.
Свої вимоги учасники акції озвучили на віче на Майдані Незалежності в Києві.
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