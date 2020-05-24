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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 14:56 93

У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ

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24 травня 2020, 14:56 93
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Фото: скрін відео
Ефір скандальної програми запланований сьогодні на 18.00

Колишній народний депутат України Надія Савченко дала інтерв'ю для російського телеканалу НТВ.

Про це телеканал НТВ повідомив на сторінці в одній з соцмереж.

Надія Савченко: вбивця, яку спочатку зробили героєм України, а потім ворогом народу", - йдеться в рекламі ефіру з Савченко.

Також в анонсі йдеться, що інтерв'ю колишнього депутата для росТБ заплановано в якості "подарунка" президенту України Володимиру Зеленському до року його президентства.

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Росія Володимир Зеленський телебачення Інтерв'ю Надія Савченко
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