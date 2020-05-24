У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ

Ефір скандальної програми запланований сьогодні на 18.00

Фото: скрін відео

Ефір скандальної програми запланований сьогодні на 18.00

Про це телеканал НТВ повідомив на сторінці в одній з соцмереж.

Надія Савченко: вбивця, яку спочатку зробили героєм України, а потім ворогом народу", - йдеться в рекламі ефіру з Савченко.

Також в анонсі йдеться, що інтерв'ю колишнього депутата для росТБ заплановано в якості "подарунка" президенту України Володимиру Зеленському до року його президентства.

Надія Савченко: вбивця, яку спочатку зробили героєм України, а потім ворогом народу.



Дивіться її перше інтерв'ю російському телеканалу 24 травня в 18:00 на НТВ pic.twitter.com/2e388ZMRWY — НТВ (@ntvru) May 23, 2020

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