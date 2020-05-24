У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
Ефір скандальної програми запланований сьогодні на 18.00
Ефір скандальної програми запланований сьогодні на 18.00
Колишній народний депутат України Надія Савченко дала інтерв'ю для російського телеканалу НТВ.
Про це телеканал НТВ повідомив на сторінці в одній з соцмереж.
Надія Савченко: вбивця, яку спочатку зробили героєм України, а потім ворогом народу", - йдеться в рекламі ефіру з Савченко.
Також в анонсі йдеться, що інтерв'ю колишнього депутата для росТБ заплановано в якості "подарунка" президенту України Володимиру Зеленському до року його президентства.
Надія Савченко: вбивця, яку спочатку зробили героєм України, а потім ворогом народу.— НТВ (@ntvru) May 23, 2020
Дивіться її перше інтерв'ю російському телеканалу 24 травня в 18:00 на НТВ pic.twitter.com/2e388ZMRWY
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