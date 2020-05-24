Смерть нардепа Давиденка може бути пов`язана з розкраданнями Аграрного фонду

З`являються нові версії загибелі народного депутата Валерія Давиденка

З`являються нові версії загибелі народного депутата Валерія Давиденка

Про це йдеться в матеріалі видання "Страна", присвяченому причинам смерті депутата, пише RegioNews.

Нардеп Валерій Давиденко і його колега по депутатській групі "Довіра" Борис Приходько фігурують у кримінальній справі про розкрадання коштів Аграрного фонду в розмірі 2 млрд грн. Одна з версій трагедії - смерть Давиденка могла бути пов'язана з цим кримінальним провадженням.

Валерій Давиденко був великим аграрний бізнесмен. Він і його партнери по Терра-банку (Юрій Колобов та Борис Приходько) за часів Януковича займали серйозні посади. Колобов став міністром фінансів, Приходько - першим заступником голови Нацбанку, а сам Давиденко - заступником міністра аграрної політики.

Після Майдану на всіх трьох завели кримінальні справи. Колобов поїхав в Іспанію, де отримав політичний притулок, а Приходько був затриманий 31 липня 2014 за підозрою в розкраданні коштів Аграрного фонду в розмірі 2 млрд грн. Тоді ж у цій справі проходив і Давиденко. Але підозрюваним він не став. У 2014 році його обрали нардепом по мажоритарному округу в Чернігівській області.

Справа проти Приходько (він вийшов з під арешту в грудні 2014 року) спустили на гальма. Приходько, разом з Давиденко, знову обрали за мажоритарними округами на Чернігівщині на виборах в Раду в 2019 році.

Восени минулого року нардеп від "Слуги народу" (пізніше виключений з фракції) Антон Поляков звинуватив тодішнього главу Офісу президента Андрія Богдана і пов'язаного з ним генпрокурора Рябошапку в лобіюванні інтересів Давиденко і Приходько і в захисті їх від кримінальних справ.

Тому однією з версій мотивів самогубства (або вбивства) нардепа, яка обговорюється в ЗМІ, є припущення, що після відходу Богдана і Рябошапки, Давиденко залишився без "даху" і розслідування кримінальних справ по Аграрному фонду могло тепер активізуватися.

У той же час, джерела в оточенні самого Давиденко цю версію відкидають.

Ніяких рухів по цій справі ... щодо Давиденко не було. Останній раз його викликали на допит півтора-два роки тому… З Богданом він знайомий, але відносин близьких не мав. У справі про Аграрний фонд він ніколи не проходив як підозрюваний, хоча в 2014 році його активно до цієї справи пришивали. Але навіть тоді, коли була реальна загроза арешту, Валерій діяв чітко… без паніки. І вже тим більше, він не панікував би зараз", - сказало джерело.

Давиденко був власником великої аграрної компанії в Чернігівській області. В активах його найближчих родичів знаходяться кілька фірм, пов'язаних з аграрним сектором. Кілька з них записані на матір нардепа.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що у Києві знайшли мертвим нардепа Валерія Давиденко.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденко за статею "убивство".

На смерть Давиденка відреагували спікер Верховної Ради Разумков та колеги покійного з партії "Слуга народу".

Ігорю Мосійчуку пропонують участь у дострокових виборах на окрузі загиблого Валерія Давиденка. Сам Мосійчук вважає, що Давиденка вбили.