Ігорю Мосійчуку пропонують участь у дострокових виборах на окрузі загиблого Валерія Давиденка

Сам Мосійчук вважає, що нардепа Давиденка вбили

Фото: facebook.com/igor.mosijcuk/photos

Сам Мосійчук вважає, що нардепа Давиденка вбили

Ігорю Мосійчуку політологи та журналісти пропонують взяти участь в дострокових виборах на окрузі, в якому переміг Давиденко

Про це Ігор Мосійчук написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Вчора та сьогодні звонить ряд знайомих журналістів, політологів та експертів і пропонують брати участь в дострокових виборах на 208 в/о де наразі народним депутатом є загиблий Давиденко.

…вважаю, що обговорювати вибори на 208 в/о ще навіть не дочекавшись поховання колеги Давиденка як мінімум аморально та цинічно!" - написав Мосійчук.

Своє рішення про участь у дострокових виборах у цьому окрузі Мосійчук оголосить після того, як ЦВК оголосить про дочасні виборні перегони.

Ігор Мосійчук повідомив також, що Валерія Давиденка вбили і він не вірить у версію самогубства.

Вчора вбили народного депутата Валерія Давиденка. Так, так саме вбили! Для того, щоб так стверджувати в мене є багато аргументів і навіть доказів",-переконаний Мосійчук.

Також Мосійчук написав, що з власних джерел йому відомо, що поліція вилучила записи камер спостереження на вході до офісу де загинув Давиденко і стверджує, що до приміщення, користуючись електронним ключем окрім покійного та прибиральниці ніхто не заходив.

Вчора вбили народного депутата Валерія Давиденка. Так, так саме вбили! Для того, щоб так стверджувати в мене є багато... Опубліковано Ігором Мосійчуком Неділя, 24 травня 2020 р.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що у Києві знайшли мертвим нардепа Валерія Давиденко.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденко за статею "убивство".

На смерть Давиденка відреагували спікер Верховної Ради разумков та колеги покійного з партії "Слуга народу".