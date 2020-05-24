"Слуги народу" і Разумков відреагували на смерть нардепа Давиденка

Колеги покійного сподіваються на швидке та об`єктивне розслідування справи

Фото: Капітал

Колеги покійного сподіваються на швидке та об`єктивне розслідування справи

Спікер парламенту висловив співчуття у зв’язку зі смертю нардепа та закликав поліцію оперативно розслідувати злочин.

Про це повідомила прес-служба Верховної ради України на сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Верховну Раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по парламенту Валерія Давиденка… Розслідування має бути оперативним та максимально об‘єктивним, — написав спікер.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловлює співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата України Валерія... Опубліковано Верховна Рада України Субота, 23 травня 2020 р.

У фракції "Слуга народу" просять правоохоронців провести ретельне розслідування.

Парламентарі закликали колег із інших політсил утриматися від будь-яких політичних спекуляцій і не висувати необґрунтовані версії до того, як силовики оприлюднять результати розслідування.

Сьогодні не стало нашого колеги по парламенту – народного депутата Валерія Давиденка. Партія "Слуга Народу" висловлює... Опубліковано Слуга Народу Субота, 23 травня 2020 р.

Нагадаємо, учора повідомлялося, що у Києві знайшли мертвим нардепа Валерія Давиденко.

Поліція почала розслідувати справу про загибель народного депутата України Валерія Давиденко за статею "убивство".