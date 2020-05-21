Справу "плівок Єрмака" вимагають повернути в НАБУ

Ще одна вимога - повернути попередню кваліфікацію справи

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Ще одна вимога - повернути попередню кваліфікацію справи

Адвокати народного депутата Гео Лероса із юридичної компанії "Міллер" вимагають від Офісу генерального прокурора повернути справу так званих "плівок Єрмака" із СБУ до Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомляється у Facebook юридичної компанії, передає RegioNews.

Вони нагадують, кримінальне провадження, яке було відкрите 30 березня, САП перекваліфікувала із статті про зловживання впливом на замах на шахрайство і передала до Нацполіції.

Адвокатами нашої компанії направлено скаргу до Офісу Генерального прокурора з вимогою повернути попередню правову кваліфікацію справи "Плівок Єрмака” та повернути справу до НАБУ", - йдеться в повідомленні.

Серед причин такої вимоги адвокати зазначають, що за 18 днів, які пройшли з дня відкриття провадження НАБУ до її перекваліфікації неможливо було визначити, що йдеться саме про шахрайство, а не корупцію.

Також вони наголошують, що із відеозаписів та публічно доступних матеріалів випливає, що голові Офісу президента Андрію Єрмаку було відомо про діяльність його брата щодо "підбору персоналу” і що він нібито навіть отримав частину грошей від "кандидатів”.

То чи могли детективи НАБУ за 18 днів переконатись, що Андрій Єрмак не знав та не отримував грошей, щоб були наявні підстави для перекваліфікації? - звісно що ні", - стверджують в юридичній компанії.

Вони наголошують, що в завдання кримінального судочинства входить притягнення особи до відповідальності саме за той злочин, який вона вчинила, а не за якийсь інший.

Нагадаємо, 20 травня під час закритої пресконференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус” провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.