Геннадій Кернес: Настав час навести порядок на ринку Барабашово

Мер Харкова обіцяє побудувати нові робочі місця для підприємців

Facebook/Геннадій Кернес

Мер Харкова обіцяє побудувати нові робочі місця для підприємців

За інформацією мера Харкова Геннадія Кернеса, до 90% споруд на ринку Барабашово на даний момент побудовані незаконно, а борги за землю у концерну "АВЕК", який зараз розпоряджається ринком, дуже великі. Тепер міська влада збирається облаштувати нові місця для торгівлі замість старих незаконних.

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook мера Харкова.

Мер зазначив, що створено нове комунальне підприємство "Міський комунальний ринок" для того, щоб на землях міста побудувати місця для торгівлі підприємців замість "незаконно побудованих Концерном "АВЕК" та афілійованими з ними компаніями".

Ринок буде новий, сучасний, з усіма об'єктами, які будуть забезпечені електроенергією. Забезпечені будуть водою, каналізацією... Вони не будуть платити ті побори, які з них зараз беруть Концерн "АВЕК" і компані. Ми припинимо ці бійки і беззаконня, яке коїться на цьому ринку", - сказав він.

Геннадій Кернес також окреслив питання будівництва дороги, яка об'єднає Салтівку з центром Харкова: "Дорога буде побудована однозначно". Дорогу планують побудувати від метро "Київська" до проспекту Ювілейного і, як обіцяє мер Харкова, вона буде гарна, нова та сучасна.

За словами мера, нова дорога Центр-Салтівка через Барабашова, крім економії часу і зменшення вихлопів, розвантажить інші напрямки. У тому числі - Московський проспект, капітальний ремонт якого триває, як і інші інфраструктурні проекти.

Раніше повідомляли, що мер Харкова Геннадій Кернес продовжує наполягати на відновленні роботи метрополітену.