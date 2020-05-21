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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 мая 2020, 20:52 4

Дело "пленок Ермака" требуют вернуть в НАБУ

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21 мая 2020, 20:52 4
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Еще одно требование - вернуть предидущую квалификацию дела
Фото: скриншот видео
Еще одно требование - вернуть предидущую квалификацию дела

Адвокаты народного депутата Гео Лероса из юридической компании "Миллер" требуют от Офиса генерального прокурора повернуть дело так называемых "пленок Ермака" из СБУ в Национальный антикоррупционного бюро.

Об этом сообщается в Facebook юридической компании, передает RegioNews.

Они напоминают, уголовное производство, которое было открыто 30 марта, САП переквалифицировала из статьи о злоупотреблении влиянием на покушение на мошенничество и передала в Нацполиции.

Адвокатами нашей компании направлена ​​жалоба в Офис Генерального прокурора с требованием вернуть предыдущую правовую квалификацию дела "пленок Ермака" и вернуть дело в НАБУ", - говорится в сообщении.

Среди причин такого требования адвокаты отмечают, что за 18 дней, прошедших со дня открытия производства НАБУ до ее переквалификации невозможно было определить, что речь идет именно о мошенничестве, а не коррупции.

Также они отмечают, что из видеозаписей и публично доступных материалов следует, что председателю Офиса президента Андрею Ермаку было известно о деятельности его брата по "подбору персонала" и что он якобы даже получил часть денег от "кандидатов".

Так могли ли детективы НАБУ за 18 дней убедиться, что Андрей Ермак не знал и не получал денег, чтобы имелись основания для переквалификации? - конечно что нет", - утверждают в юридической компании.

Они отмечают, что в задачи уголовного судопроизводства входит привлечение лица к ответственности именно за то преступление, которое оно совершило, а не по какое-то другое.

Напомним, 20 мая во время закрытой пресс конференции в Мариинском парке президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по делу так называемых "пленок Ермака" нет состава преступления.

20 мая под стенами областных государственных администраций в разных регионах представители партии "Национальный Корпус" провели пикеты и акции протеста с требованием увольнения с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых якобы брат главы ОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение против Ермака.


Гео Лерос Андрей Ермак пленки Ермака НАБУ
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