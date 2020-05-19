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19 травня 2020, 13:26 10

Слідство встановило організатора вбивства Окуєвої: про підозру повідомили росіянину

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19 травня 2020, 13:26 10
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Підозрюваного повинні оголосити в міжнародний розшук
Facebook/Amina.Okueva
Підозрюваного повинні оголосити в міжнародний розшук

Прокуратура Київської області встановила відповідального за організацію вбивства добровольця Аміни Окуєвої, ним виявився громадянин Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що підозру оголошено ймовірному організатору нападу на добровольців Аміну Окуеву і Адама Осмаєва в Глевасі Київської області в жовтні 2017 року.

Встановлено, що підозрюваний - уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої і Адама Осмаєва, підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль", - повідомляють в Офісі генпрокурора.

Підозрюваного звинувачують у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК. Підозру направили в посольство Росії. Найближчим часом правоохоронці обіцяють вирішити питання про оголошення іноземця у міжнародний розшук.

Нагадаємо, раніше суд залишив під вартою одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. У січні 2020 року виконавців злочину затримали. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що мова йде про "групу кілерів". Він повідомив, що ДНК одного з затриманих співпало з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.


Аміна Окуєва убивство підозра розшук Офіс генпрокурора
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