Слідство встановило організатора вбивства Окуєвої: про підозру повідомили росіянину
Прокуратура Київської області встановила відповідального за організацію вбивства добровольця Аміни Окуєвої, ним виявився громадянин Російської Федерації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.
Повідомляється, що підозру оголошено ймовірному організатору нападу на добровольців Аміну Окуеву і Адама Осмаєва в Глевасі Київської області в жовтні 2017 року.
Встановлено, що підозрюваний - уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої і Адама Осмаєва, підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль", - повідомляють в Офісі генпрокурора.
Підозрюваного звинувачують у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК. Підозру направили в посольство Росії. Найближчим часом правоохоронці обіцяють вирішити питання про оголошення іноземця у міжнародний розшук.
Нагадаємо, раніше суд залишив під вартою одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. У січні 2020 року виконавців злочину затримали. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що мова йде про "групу кілерів". Він повідомив, що ДНК одного з затриманих співпало з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.
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