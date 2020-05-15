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15 мая 2020, 15:47 7

Министр инфраструктуры прокомментировал возможную отставку

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15 мая 2020, 15:47 7
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Владислав Криклий заявил, что не боится потерять кресло
Фото: Facebook Vladyslav Kryklii
Владислав Криклий заявил, что не боится потерять кресло

 Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил что сейчас происходит информационная атака против него. 

Об этом министр рассказал в интервью "Буквам”, передает RegioNews.

Криклий утверждает, что не знает, кому именно выгодно его дискредитировать, поскольку "за руку никого не поймал”. Чиновник заявил, что он лично пока не слышал никаких претензий от президента. а вот на коллективе подобные слухи сказываются плохо, говорит министр. Впрочем, если информационные атаки приведут к отставке, чиновник готов попрощаться с должностью.

Прокомментировал министр и уголовное дело, которое против него якобы возбудило Государственное бюро расследований. Ранее информацию о следствии обнародовал народний депутат Александр Дубинский. Это заявление Криклий считает манипуляцией, поскольку он пока не видел уголовного производства. А помочь следствию министр согласился.

Напомним, в начале этого года обыски проходили у госсекретаря Министерства инфраструктуры.


Мининфраструктуры отставка ГБР
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