Грузія не буде розривати відносини з Україною через Саакашвілі

Посла Грузії відкликали для консультацій про захист від "авантюр Саакашвілі"

Фото: ТАСС

Посла Грузії відкликали для консультацій про захист від "авантюр Саакашвілі"

Грузія не буде розривати дипломатичні стосунки з Україною через призначення Михайла Саакашвілі на високу посаду, однак розробить тактику захисту "від його авантюр".

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, пише RegioNews з посиланням на "Новини-Грузія".

Хоча ми і відкликали посла, це не означає, що ми поставимо під сумнів дипломатичні відносини або стратегічне партнерство. Ми відкликали посла тільки для того, щоб провести консультації на тему, як захистити наші відносини від авантюристів", - сказав Гахарія.

Прем'єр Грузії дав зрозуміти, що побоюється "втручання у внутрішні справи Грузії" з боку Саакашвілі. Гахарія хоче отримати гарантії від української сторони, що цього не станеться.

У той же час він зазначив, що після керівництва Саакашвілі в Одесі Грузії і Україні треба було докласти великих зусиль, щоб "повернути відносини в рамки нормального, стратегічного партнерства".

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

22 квітня стало відомо, що українського і грузинського політика, колишнього керівника Одеської області Міхеїла Саакашвілі можуть призначити на посаду віце-прем'єра з питань реформ в українському уряді.

7 травня Офіс президента опублікував указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету Нацради реформ. Цьому передували два тижні переговорів з президентом. Першим местом, яке хотіли запропонувати Саакашвілі, був пост віце-прем'єра з питань реформ.