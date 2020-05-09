10:40  10 травня
Коронавірус в Україні: упродовж доби зафіксовано 522 нових випадки
13:26  10 травня
Від COVID-19 помер головлікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги
10:57  10 травня
В зоні ООС за минулу добу зафіксовано 17 обстрілів - штаб
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
09 травня 2020, 12:23 12

Грузія не буде розривати відносини з Україною через Саакашвілі

Читайте также
на русском языке
09 травня 2020, 12:23 12
Читайте также на русском языке
Посла Грузії відкликали для консультацій про захист від "авантюр Саакашвілі"
Фото: ТАСС
Посла Грузії відкликали для консультацій про захист від "авантюр Саакашвілі"

Грузія не буде розривати дипломатичні стосунки з Україною через призначення Михайла Саакашвілі на високу посаду, однак розробить тактику захисту "від його авантюр".

Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія, пише RegioNews з посиланням на "Новини-Грузія".

Хоча ми і відкликали посла, це не означає, що ми поставимо під сумнів дипломатичні відносини або стратегічне партнерство. Ми відкликали посла тільки для того, щоб провести консультації на тему, як захистити наші відносини від авантюристів", - сказав Гахарія.

Прем'єр Грузії дав зрозуміти, що побоюється "втручання у внутрішні справи Грузії" з боку Саакашвілі. Гахарія хоче отримати гарантії від української сторони, що цього не станеться.

У той же час він зазначив, що після керівництва Саакашвілі в Одесі Грузії і Україні треба було докласти великих зусиль, щоб "повернути відносини в рамки нормального, стратегічного партнерства".

Нагадаємо, 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

22 квітня стало відомо, що українського і грузинського політика, колишнього керівника Одеської області Міхеїла Саакашвілі можуть призначити на посаду віце-прем'єра з питань реформ в українському уряді.

7 травня Офіс президента опублікував указ про призначення Саакашвілі головою Виконавчого комітету Нацради реформ. Цьому передували два тижні переговорів з президентом. Першим местом, яке хотіли запропонувати Саакашвілі, був пост віце-прем'єра з питань реформ.


Михаїл Саакашвілі Україна Грузія посол
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Зеленський вважає помилкою відкликання посла Грузії
08 травня 2020, 15:12
Грузія відкликає посла через призначення Саакашвілі
08 травня 2020, 11:50
Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ
07 травня 2020, 21:18
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 травня 2020, 19:07
"Там цифра нормальна": у мережі з'явилася нова порція "плівок Єрмака"
06 травня 2020, 16:48
Влада готує послаблення карантину: відкриють перукарні і кафе
03 травня 2020, 12:08
Кабінет міністрів продовжив карантин до 22 травня
04 травня 2020, 14:18
Влада сьогодні боїться мерів, які хочуть створити свою партію – мер Черкас
03 травня 2020, 11:07
В Одесі вже працюють кафе, а люди гуляють без масок
03 травня 2020, 19:22
Останні Популярні
Андрій Смолій
Вадим Денисенко
Володимир Дубровський
Всі блоги »
"Грошей нема, та ви тримайтесь": мери міст про бюджетні втрати та вихід з карантину
08 травня 2020, 12:00
Битва за Київ: як одесит Гончаренко може зіпсувати гру Кличка
07 травня 2020, 14:00
Всі публікації »
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Немає ніякого карантину! або Велюровий майдан?, – НеПогода
01 травня 2020, 17:00
Всі відео »
Геннадій Труханов
Міський голова Одеси
Віталій Кличко
Міський голова Києва
Геннадій Кернес
Міський голова Харкова
Всі досьє »