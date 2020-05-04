Юлія Тимошенко стала доларовою мільйонеркою
Юлія Тимошенко внесла в декларацію повідомлення про суттєві зміни в матеріальному становищі шляхом отримання 148,3 млн грн (близько $5,5 млн).
Про це пише RegioNews з посиланням на декларацію народного депутата на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Як випливає з декларації, гроші отримані Юлією Тимошенко як "компенсація шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, отримана у США на стадії досудового врегулювання". Джерело доходу - компанія Reid, Collins, Tsai LLP.
Мені вдалося добитися справедливості в цій справі, і це ще один доказ того, що в’язниця в 2011-2014 роках була політичною розправою наді мною", - прокоментувала Тимошенко свої нові доходи на сторінці у Facebook.
Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями...Опубліковано Юлією Тимошенко Понеділок, 4 травня 2020 р.
Нардеп попереднього скликання Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі зазначив, що у відкритих джерелах в інтернеті назва фірми ніяк не пов'язано з Україною або прізвище "Тимошенко". Проте в 2019 році депутат Ради від "Батьківщини" Сергій Власенко задекларував понад 100 млн доходу з того ж джерела - Reid, Collins, Tsai LLP.
Нагадаємо, в жовтні 2011 року Тимошенко була засуджена до семи років позбавлення волі за нібито перевищення службових повноважень при підписанні газового контракту з Росією в 2009 році. Відбувати покарання її відправили в грудні того ж року в Качанівську колонію Харкова.
Навесні 2012 року була переведена в залізничну лікарню Харкова за станом здоров'я.
Після Революції гідності, 22 лютого 2014 року Верховна рада прийняла постанову "Про виконання міжнародних зобов'язань України щодо звільнення Юлії Тимошенко", після чого вона покинула лікарню.
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