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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
04 мая 2020, 16:10 18

Юлия Тимошенко стала долларовой миллионершей

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04 мая 2020, 16:10 18
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Лидер ВО "Батькивщина" задекларировала почти 5,5 миллинов долларов
Фото: Страница Юлии Тимошенко в Facebook
Лидер ВО "Батькивщина" задекларировала почти 5,5 миллинов долларов

Юлия Тимошенко внесла в декларацию сообщение о существенных изменениях в материальном положении путем получения 148,3 млн грн (около $5,5 млн).

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на декларацию народного депутата на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как следует из декларации, деньги получены Юлией Тимошенко как "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования". Источник дохода - компания Reid, Collins, Tsai LLP.

Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 годах была политической расправой надо мной", - прокомментировала Тимошенко свои новые доходы на странице в Facebook.

Щодо змін у моїй декларації. Так, днями я отримала грошову компенсацію збитку, заподіяного політичними репресіями...

Опубліковано Юлією Тимошенко Понеділок, 4 травня 2020 р.

Нардеп предыдущего созыва Сергей Лещенко в своем Telegram-канале отметил, что в открытых источниках в интернете название фирмы никак не связано с Украиной или фамилией "Тимошенко". Однако в 2019 году депутат Рады от "Батькивщины" Сергей Власенко задекларировал более 100 млн дохода из того же источника - Reid, Collins, Tsai LLP.

Напомним, в октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за якобы превышение служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году. Отбывать наказание ее отправили в декабре того же года в Качановскую колонию Харькова.

Весной 2012 года была переведена в железнодорожную больницу Харькова по состоянию здоровья.

После Революции достоинства, 22 февраля 2014 года Верховный совет принял постановление "О выполнении международных обязательств Украины по освобождению Юлии Тимошенко", после чего она покинула больницу


деньги компенсация декларации Батькивщина Юлия Тимошенко
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