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17 квітня 2020, 15:53 21

Дмитро Сенниченко: Фонд держмайна не допустить рейдерського захоплення ОГХК

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17 квітня 2020, 15:53 21
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Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив, що попередній менеджмент акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" намагався здійснити спробу захопити підприємство
Фото: Facebook
Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко заявив, що попередній менеджмент акціонерного товариства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" намагався здійснити спробу захопити підприємство

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна України, передає RegioNews.

За його словами, "Об’єднана гірничо-хімічної компанія" є флагманом процесу великої приватизації в Україні, на купівлю якої претендують 16 відомих світових компаній.

Він додав, що упродовж тривалого часу компанія була розплідником корупції, і щодо попереднього керівництва НАБУ розслідує декілька кримінальних справ за фактом завдання збитків близько 13 млн доларів США.

Сьогодні зранку відбулася спроба попереднього менеджменту АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на чолі з О.Гладушко отримати контроль над стратегічною державною компанією, - йдеться в повідомленні.

За словами Сенниченка, Фонд держмайна спільно із правоохоронними органами не допустить рейдерського захоплення державного підприємства і завершить процеси залучення інвестора через приватизацію.

Він також зазначив, що інвестиції мають працювати на Україну.

Нагадаємо, 17 квітня у Фонді державного майна повідомили про спробу рейдерського захоплення Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Довідка. "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" — державне підприємство Фонду держмайна України, створене шляхом об’єднання та націоналізацію Іршанського гірничо-збагачувального комбінату та Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. ОГХК являється одним із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів.


Фонд держмайна захват Дмитро Сенниченко Об'єднана гірничо-хімічна компанія
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