Дмитро Сенниченко: Фонд держмайна не допустить рейдерського захоплення ОГХК
Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна України, передає RegioNews.
За його словами, "Об’єднана гірничо-хімічної компанія" є флагманом процесу великої приватизації в Україні, на купівлю якої претендують 16 відомих світових компаній.
Він додав, що упродовж тривалого часу компанія була розплідником корупції, і щодо попереднього керівництва НАБУ розслідує декілька кримінальних справ за фактом завдання збитків близько 13 млн доларів США.
Сьогодні зранку відбулася спроба попереднього менеджменту АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" на чолі з О.Гладушко отримати контроль над стратегічною державною компанією, - йдеться в повідомленні.
За словами Сенниченка, Фонд держмайна спільно із правоохоронними органами не допустить рейдерського захоплення державного підприємства і завершить процеси залучення інвестора через приватизацію.
Він також зазначив, що інвестиції мають працювати на Україну.
Нагадаємо, 17 квітня у Фонді державного майна повідомили про спробу рейдерського захоплення Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.
Довідка. "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" — державне підприємство Фонду держмайна України, створене шляхом об’єднання та націоналізацію Іршанського гірничо-збагачувального комбінату та Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. ОГХК являється одним із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів.
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