Дмитрий Сенниченко: Фонд госимущества не допустит рейдерского захвата ОГХК
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины, передает RegioNews.
По его словам, "Объединенная горно-химического компания" является флагманом процесса большой приватизации в Украине, на покупку которой претендуют 16 известных мировых компаний.
Он добавил, что на протяжении длительного времени компания была питомником коррупции, и в отношении предыдущего руководства НАБУ расследует несколько уголовных дел по факту нанесения ущерба около 13 млн долларов США.
Сегодня утром состоялась попытка предыдущего менеджмента АО "Объединенная горно-химическая компания" во главе с А.Гладушко получить контроль над стратегической государственной компанией, - говорится в сообщении.
По словам Сенниченко, Фонд госимущества совместно с правоохранительными органами не допустит рейдерского захвата государственного предприятия и завершит процессы привлечения инвестора путем приватизации.
Он также отметил, что инвестиции должны работать на Украину.
Напомним, 17 апреля в Фонде государственного имущества сообщили о попытке рейдерского захвата Объединенной горно-химической компании.
Справка. "Объединенная горно-химическая компания" - государственное предприятие Фонда госимущества Украины, созданное путем объединения и национализации Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината. ОГХК является одним из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов.
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