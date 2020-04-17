Дмитрий Сенниченко: Фонд госимущества не допустит рейдерского захвата ОГХК

Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что предыдущий менеджмент акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" пытался осуществить попытку захватить предприятие

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Председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко заявил, что предыдущий менеджмент акционерного общества "Объединенная горно-химическая компания" пытался осуществить попытку захватить предприятие

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины, передает RegioNews.

По его словам, "Объединенная горно-химического компания" является флагманом процесса большой приватизации в Украине, на покупку которой претендуют 16 известных мировых компаний.

Он добавил, что на протяжении длительного времени компания была питомником коррупции, и в отношении предыдущего руководства НАБУ расследует несколько уголовных дел по факту нанесения ущерба около 13 млн долларов США.

Сегодня утром состоялась попытка предыдущего менеджмента АО "Объединенная горно-химическая компания" во главе с А.Гладушко получить контроль над стратегической государственной компанией, - говорится в сообщении.

По словам Сенниченко, Фонд госимущества совместно с правоохранительными органами не допустит рейдерского захвата государственного предприятия и завершит процессы привлечения инвестора путем приватизации.

Он также отметил, что инвестиции должны работать на Украину.

Напомним, 17 апреля в Фонде государственного имущества сообщили о попытке рейдерского захвата Объединенной горно-химической компании.

Справка. "Объединенная горно-химическая компания" - государственное предприятие Фонда госимущества Украины, созданное путем объединения и национализации Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината. ОГХК является одним из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов.