Фонд держмайна відмовився переносити приватизацію через карантин
Як передає RegioNews, про це повідомив глава Фонду Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, карантин і економічна криза не вплине на плани по приватизації.
"Ми продовжуємо готувати об'єкти великої приватизації на середину і другу половину року, як і було заплановано. Впевнено продовжуємо вже зараз малу і середню приватизацію, і успішні онлайн аукціони проходять у ці дні", - написав Сенниченко.
Він також зазначив, що вдалося перевиконати план з приватизації на перший квартал 2020 року. А з початку 2020 Україна наростила доходи від приватизації в 6,3 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.
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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.
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