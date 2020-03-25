Фонд держмайна відмовився переносити приватизацію через карантин

Фонд державного майна України, не зважаючи на карантин в країні, не буде переносити велику та малу приватизацію

Фото: facebook/dmitry.sennychenko

Фонд державного майна України, не зважаючи на карантин в країні, не буде переносити велику та малу приватизацію

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