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25 березня 2020, 12:08 10

Фонд держмайна відмовився переносити приватизацію через карантин

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25 березня 2020, 12:08 10
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Фонд державного майна України, не зважаючи на карантин в країні, не буде переносити велику та малу приватизацію
Фото: facebook/dmitry.sennychenko
Фонд державного майна України, не зважаючи на карантин в країні, не буде переносити велику та малу приватизацію

Як передає RegioNews, про це повідомив глава Фонду Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, карантин і економічна криза не вплине на плани по приватизації.

"Ми продовжуємо готувати об'єкти великої приватизації на середину і другу половину року, як і було заплановано. Впевнено продовжуємо вже зараз малу і середню приватизацію, і успішні онлайн аукціони проходять у ці дні", - написав Сенниченко.

Він також зазначив, що вдалося перевиконати план з приватизації на перший квартал 2020 року. А з початку 2020 Україна наростила доходи від приватизації в 6,3 рази у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

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Нагадаємо, станом на ранок 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання коронавірусом у 13 областях і Києві. МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


Приватизация Фонд госимущества
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