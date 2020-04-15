Українські військові знешкодили трьох бойовиків "ДНР"
Про втрати серед терористів "ДНР", пише видання Реал, передає RegioNews.
Речник Міноборони України Дмитро Гуцуляк оприлюднив інформацію Головного управління розвідки МОУ про те, що окупанти на Донбасі навмисне обмежують доступ патрулів Спеціальної моніторингової місії ООН у свої прифронтові райони, прикриваючись карантином. При цьому, користуючись відсутністю спостерігачів, перекидають на передову важке озброєння. Тільки за один тиждень на заздалегідь підготовлених вогневих точках встановлено понад 20 гармат, у тому числі 122-міліметрових гаубиць. Крім того, у прифронтових населених пунктах зафіксовані ворожі реактивні системи залпового вогню "Град".
Між тим, переселенець з окупованих територій Олександр Чернов, який володіє ситуацією в медичних заклади у ОРДЛО, сьогодні повідомив:
"Донецьк. Облтравма – за 14 квітня надійшли 2 недобитих орка, 1 з них важкий. ДОКТМО (донецька обласна лікарня), судовий морг – за 14.04 мінімум 1 оркотруп. Кульове. Браво, ВСУ!"
Нагадаємо: за минулу добу на Донеччині зафіксовано дев'ять обстрілів, троє військових поранені
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