У райцентрах Львівщини вчителям урізали зарплату, а мерію відправили у неоплачувану відпустку
Про зменшення заплати педагогам повідомила у Facebook Вероніка Телефанко, оприлюднивши відповідний документ.
"На батьківщині школи закрили на простій, хоча діти, вчителі та інтернет в наявності, і нема жодних організаційних ні технічних причин припиняти "виробничий процес", – зазначила Телефанко.
Відділ освіти Бориславської міської ради видав розпорядження про запровадження простою для закладів освіти м. Борислав та смт. Східниця на час карантину, згідно з яким працівникам освіти наказали нараховувати лише дві третини посадового окладу. Документ підписала начальник відділу освіти Бориславської міської ради Елла Качмарик.
У розпорядженні йдеться про те, щоб з 7 квітня запровадити простій для всіх закладів освіти Борислава та смт Східниця. "Оплату праці працівникам закладів освіти під час простою проводити згідно ст.113 п.1 КЗпП, де передбачено оплату простою не з вини працівника, в тому числі у зв’язку з карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, у розмірі 2/3 посадового окладу (ставки заробітної плати)", – йдеться у документі.
Опубліковано Веронікою Телефанко Вівторок, 7 квітня 2020 р.
Тим часом, в іншому райцентрі Львівщини через погіршення фінансової ситуації, спричиненої запровадженням карантину та з метою економії бюджетних коштів працівники виконавчого комітету Дрогобицької міської ради йдуть у відпустку без збереження заробітної плати. У таку ж відпустку піде й керівництво міста.
Цю інформацію оприлюднили на офіційному сайті Дрогобицької міської ради.
"Ситуація, яка склалася, вимагає обмеження фінансових видатків. Запровадження карантину негативно відбилося на фінансовій діяльності не лише комунальних підприємств міста, а й виконавчого комітету міської ради. Ми розглянули можливість тижневої безоплатної відпустки для службовців міськради. Працівники з розумінням поставились до ситуації та погодились на тижневу безоплатну відпуску, на яку виходитимуть почергово. Однак, незважаючи на офіційну відпустку, службовці виконуватимуть свої функції дистанційно", – прокоментував ситуацію заступник міського голови Дрогобича Володимир Коцюба.
Додамо, раніше зі своїх зарплат службовці міськради Дрогобича зібрали понад 500 тис гривень на закупівлю медобладнання для Стебницької міської лікарні, куди у випадку спалаху коронавірусу на Дрогобиччині госпіталізуватимуть інфікованих хворих.
Раніше, мер Кам’янця-Подільського та увесь виконком пішли у відпустку за свій рахунок через порожній бюджет.
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