Єрмаку заплатили за держпости близько $100 тисяч - фігурант плівок

Загалом від людей, які претендували на державні посади, для брата голови Офісу президента Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а сам Андрій Єрмак отримав 10 тисяч доларів

Фото: скрін з відео

Загалом від людей, які претендували на державні посади, для брата голови Офісу президента Дениса Єрмака зібрали близько 100 тисяч доларів, а сам Андрій Єрмак отримав 10 тисяч доларів

Як передає RegioNews, про це розказав фігурант скандальних відеозаписів з Єрмаком-молодшим Дмитро Штанько виданню Bihus.info.

"До сотні тисяч доларів було передано Денису (Єрмаку - ред.). Гроші передавалися Денису для того, щоб він – він не був посадовою особою – щоб він рухав проект. Чи була це неправомірна вигода – хай встановлюють слідчі", - розказав Штанько.

За його словами, суму Єрмак визначав "на око". "Якщо людина хоче бути в команді, хоче бути призначеною і має проект, вона має дати гроші, щоб підтвердити своє серйозне ставлення. А Денис далі звертається до Андрія. Принаймні перші рази так було. Денис доповідав йому при спілкуванні. Це було при мені, я це бачив, хто дзвонив. Йому не було сенсу скривати своє спілкування, він навпаки все це підносив постійно, що я поспілкувався з братом, з Андрієм. Судячи з риторики Дениса, перші 10 тисяч Андрій отримав. Це був перший кандидат, і я це чув особисто. Людина на Держгеокадастр. Я чув про це з розмови Дениса по телефону", - утончив Штанько.

За його словами, йдеться про Олександра Луцького який нібито заплатив 10 тисяч доларів за те, щоб бути призначеним на голову Держгеокадастру. Штанько підкреслив, що особисто писав йому розписку, але чому Луцького не призначили, йому не зрозуміло.

За словами Штанька та іншого фігуранта плівок, Сергія Шумського, Єрмак-молодший озвучив їм ідею шукати людей у владу ще на початку літа 2019 року, а йому нібито підкинув його брат, оскільки президентська програма "Ліфт" не працювала.

Як зазначили фігуранти, спочатку гроші брали нібито за проведення експертизи проектів, які подавали кандидати на посади. А, за словами Дениса Єрмака, це коштувало від 150-900 тисяч гривень. Згодом гроші почали брати вже за зустріч з Єрмаком.

Також Штанько розповів, що вони знаходили людей, читали їхні резюме, а з відібраними кандидатами проводив співбесіди Денис Єрмак. Якщо людина йому подобалась, то Єрмак нібито називав на око суму і цю суму кандидату потім озвучував Штанько. Якщо людина погоджувалась, то Штанько писав розписку, брав гроші і ніс їх Денису.

Зокрема, зізналися фігуранти, вони вели розмови з екснардепом Володимиром Купчаком, який хотів очолити "Енергоатом", але ніхто з тих людей, з ким вони контактували, не був призначений на посаду.

Водночас Штанько заперечив, що він вів записи розмов і звідки вони взялись, не знає.

Нагадаємо, також фігуранти скандальних відеозаписів з братом голови Офісу президента Денисом Єрмаком, Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які також проводили співбесіди кандидатів на держпосади написали заяви в Національне антикорупційне бюро.