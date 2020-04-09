У харківських райвідділах поліції ДБР проводить обшуки

У декількох відділеннях поліції Харківської області проходять обшуки

Фото: ДБР

У декількох відділеннях поліції Харківської області проходять обшуки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Слідчі дії проводять працівники ДБР та представники обласної прокуратури.

В Державному бюро розслідувань не повідомили причину обшуків але підтвердили, що слідчі дії почалися ще зранку. За інформацією видання, слідчі дії можуть бути пов'язані з фактами масштабної незаконної вирубки на території державних лісових господарств Харківщини.

Стало відомо, що обшуки проходять в Коломацькому, Валківському, Зміївському відділах поліції.