У харківських райвідділах поліції ДБР проводить обшуки
У декількох відділеннях поліції Харківської області проходять обшуки
У декількох відділеннях поліції Харківської області проходять обшуки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.
Слідчі дії проводять працівники ДБР та представники обласної прокуратури.
В Державному бюро розслідувань не повідомили причину обшуків але підтвердили, що слідчі дії почалися ще зранку. За інформацією видання, слідчі дії можуть бути пов'язані з фактами масштабної незаконної вирубки на території державних лісових господарств Харківщини.
Стало відомо, що обшуки проходять в Коломацькому, Валківському, Зміївському відділах поліції.
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