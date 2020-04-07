"Нафтогаз" шукає заміну Вітренку - ЗМІ

НАК "Нафтогаз" шукає заміну виконавчому директору компанії Юрію Вітренку через приход в компанію виконавчого директора по трансформації Отто Ватерландера

Фото: facebook/yuriy.vitrenko

НАК "Нафтогаз" шукає заміну виконавчому директору компанії Юрію Вітренку через приход в компанію виконавчого директора по трансформації Отто Ватерландера

Як передає RegioNews, про це пише "Економічна правда".

""Нафтогаз" активно шукає фахівця, якому можна було б довірити Третейський суд в Гаазі проти Росії за експропріацію "Чорноморнафтогазу", - пише видання, посилаючись на свої джерела.

Як зазначається, як тільки гідна кандидатура буде знайдена, крісло виконавчого директора компанії планується звільнити під уже колишнім однодумцем Коболєва Юрієм Вітренком.

Як пише видання, кілька тижнів тому в "Нафтогазі" запустили радикальне переформатування управлінської вертикалі. Його автор - нова "права рука" голови правління Андрія Коболєва Отто Ватерландер, якого у січні призначили виконавчим директором НАК з питань трансформації. Саме через розбіжності з Ватерландером покинув "Нафтогаз" голова газового дивізіону Андрій Фаворов.

"У Фаворова виникли суперечності з керівництвом", - говорить джерело, маючи нна увазі не Коболєва, а новачка компанії - Ватерландера.

"По субординації Ватерландер став другою людиною компанії, тобто формально став начальником Фаворова. Бачення у них не зійшлися, тому Фаворов пішов", - пояснює джерело.

Нагадаємо, у лютому Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва у зв'язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".