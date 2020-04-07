Вбивство Шеремета: Рябошапка зіпсував суспільству сприйняття справи - Венедіктова
Як передає RegioNews, про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова "Українській правді".
"Там продовжені строки на два місяці... Я справу заслуховувала, справа дуже складна… Будемо дивитися. Зараз заступник, який займається цим напрямком, дуже щільно в це занурений...Я думаю, що видно кінець... Я вважаю, що через два місяці ми побачимо якийсь результат. Сподобається він нам, чи не сподобається. Але це вже буде результат", - сказала вона.
Водночас Венедіктова додала, що "не треба було робити такого гучного брифінгу до тих пір, поки реально справа не вийшла із суду".
"Тому у громадянського суспільства зіпсоване сприйняття цієї справи. Як і що воно буде – будемо бачити. Ви ж знаєте: "точка зрения определяется местом сидения". Тому, що б я зараз не говорила, воно буде не на руку ані адвокатам, ані прокурорам в суді. Це може бути розцінено в суді як вплив і заангажованість, я не буду робити таких висновків", - уточнила генпрокурор.
Також вона запевнила, що знає, якої риторики від неї очікує суспільство у цій справі. "Я знаю! Але я залишу справу людям, які мають її закінчити – конкретним прокурорам, конкретним суддям. Адвокати зроблять свою справу. Це нормально і цивілізовано, давайте бути професіоналами", - підкреслила голова ОГПУ.
За її словами, попередній генпрокурор Руслан Рябошапка, коли виходив на брифінг щодо справи Шеремета, мабуть, мав "якісь ідеї, був впевненим у своїх діях", але Венедіктова не хотіла б цього коментувати, бо це не чесно по відношенню до Рябошапки: "Все, що я буду зараз говорити, може бути камінцем у його город".
Нагадаємо, 1 квітня Печерський районний суд Києва продовжив арешт одній з підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко до 30 травня теперішнього року.
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