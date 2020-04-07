Убийство Шеремета: Рябошапка испортил обществу восприятие дела - Венедиктова

Сроки расследования дела убийства журналиста Павла Шеремета продлили на два месяца и потом будет результат, который может понравиться не всем

Фото: facebook/irina.venediktova.31

Сроки расследования дела убийства журналиста Павла Шеремета продлили на два месяца и потом будет результат, который может понравиться не всем

Как передает RegioNews, об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова "Украинской правде".

"Там продлены сроки на два месяца... Я заслушала дело, дело очень сложное... Будем смотреть. Сейчас заместитель, который занимается этим направлением, очень плотно в это погружен...Я думаю, что виден конец... Я считаю, что через два месяца мы увидим какой-то результат. Понравится ли он нам, или не понравится. Но это уже будет результат", - сказала она.

Одновременно Венедиктова добавила, что "не надо было делать такого громкого брифинга до тех пор, пока реально дело не вышло из суда".

"Поэтому у гражданского общества испорченное восприятие этого дела. Как и что оно будет – будем видеть. Вы же знаете: "точка зрения определяется местом сидения". Поэтому, что бы я сейчас не говорила, оно будет не на руку ни адвокатам, ни прокурорам в суде. Это может быть расценено в суде как влияние и заангажированность, я не буду делать таких выводов", - уточнила генпрокурор.

Также она заверила, что знает, какой риторики от нее ожидает общество в этом деле. "Я знаю! Но я оставлю дело людям, которые должны его закончить – конкретным прокурорам, конкретным судьям. Адвокаты сделают свое дело. Это нормально и цивилизованно, давайте быть профессионалами", - подчеркнула председатель ОГПУ.

По ее словам, предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка, когда выходил на брифинг по делу Шеремета, видимо, имел какие-то идеи, был уверен в своих действиях", но Венедиктова не хотела бы это комментировать, потому что это не честно по отношению к Рябошапки: "Все, что я буду сейчас говорить, может быть камешком в его огород".

Напомним, 1 апреля Печерский районный суд Киева продлил арест одной из подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко до 30 мая нынешнего года