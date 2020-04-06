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Олександра Василенко
журналіст
06 квітня 2020, 11:16 9

На Дніпропетровщині четверо пацієнтів вилікувалися від COVID-19

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06 квітня 2020, 11:16 9
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4 березня у місті Кривий Ріг із інфекційної лікарні виписали першу пацієнтку , що одужала від коронавірусу
Фото:depositphotos
4 березня у місті Кривий Ріг із інфекційної лікарні виписали першу пацієнтку , що одужала від коронавірусу

Про це інформують RegioNews із посиланням на Криворізьку міську раду.

Лікарі лабораторно підтвердили, що їх пацієнтка подолала атипову пневмонію та виписали її додому під амбулаторний нагляд. Це - 61-річна жінка, котра їздила до Києва провідувати доньку. Там захворіла на атипову пневмонію. Вже нездоровою повернулася до Кривого Рогу, де її 25 березня госпіталізували. Опісля до інфекційно лікарні потрапив і її 63-річний чоловік.

Станом на 6 квітня у Кривому Розі з підтвердженим діагнозом "коронавірус” перебувають 4 жителя міста ( у тому числі - й 5-річна дитина) та один чоловік із Нікополя. Лікарі зафіксували підозру на COVID-19 у ще однієї людини.

У Дніпропетровській області це вже не перший випадок одужання від коронавірусу. 3 квітня у Дніпрі одужала 34-річна жінка з діагнозом "коронавірусна інфекція”. 13 березня жінка разом із 36-річним чоловіком повернулася з подорожі в Париж. Вдома відчула себе зле. Медики госпіталізували хвору до Дніпровської міськлікарні №21.

4 квітня голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко повідомив про те, що у Дніпропетровській області COVID-19 подолало вже четверо людей.

Наразі Центр громадського здоров'я інформує про 14 випадків виявлення атипової пневмонії у Дніпропетровській області. Летальних випадків на 6 квітня не зафіксовано.

Незважаючи на це, очільник Дніпровської міської ради Борис Філатов заявив про те, що на території міських кладовищ вже викопали 600 могил для поховання загиблих від COVID-19.

Нагадаємо, що 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, великий виробник металу ArcelorMittal, який знаходиться в Кривому Розі Дніпропетровської області, через епідемію COVID-19 і карантин скоротив свої промислові потужності.


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