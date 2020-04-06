На Дніпропетровщині четверо пацієнтів вилікувалися від COVID-19
Про це інформують RegioNews із посиланням на Криворізьку міську раду.
Лікарі лабораторно підтвердили, що їх пацієнтка подолала атипову пневмонію та виписали її додому під амбулаторний нагляд. Це - 61-річна жінка, котра їздила до Києва провідувати доньку. Там захворіла на атипову пневмонію. Вже нездоровою повернулася до Кривого Рогу, де її 25 березня госпіталізували. Опісля до інфекційно лікарні потрапив і її 63-річний чоловік.
Станом на 6 квітня у Кривому Розі з підтвердженим діагнозом "коронавірус” перебувають 4 жителя міста ( у тому числі - й 5-річна дитина) та один чоловік із Нікополя. Лікарі зафіксували підозру на COVID-19 у ще однієї людини.
У Дніпропетровській області це вже не перший випадок одужання від коронавірусу. 3 квітня у Дніпрі одужала 34-річна жінка з діагнозом "коронавірусна інфекція”. 13 березня жінка разом із 36-річним чоловіком повернулася з подорожі в Париж. Вдома відчула себе зле. Медики госпіталізували хвору до Дніпровської міськлікарні №21.
4 квітня голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко повідомив про те, що у Дніпропетровській області COVID-19 подолало вже четверо людей.
Наразі Центр громадського здоров'я інформує про 14 випадків виявлення атипової пневмонії у Дніпропетровській області. Летальних випадків на 6 квітня не зафіксовано.
Незважаючи на це, очільник Дніпровської міської ради Борис Філатов заявив про те, що на території міських кладовищ вже викопали 600 могил для поховання загиблих від COVID-19.
Нагадаємо, що 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.
Як писали RegioNews раніше, великий виробник металу ArcelorMittal, який знаходиться в Кривому Розі Дніпропетровської області, через епідемію COVID-19 і карантин скоротив свої промислові потужності.
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