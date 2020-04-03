ТЕС ахметова отримуватимуть газ за цінами для населення

Кабінет міністрів України постановою №255 від 2 квітня зобов'язав НАК "Нафтогаз України" поставляти на ТЕС газ за цінами, які встановлені для потреб населення

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Кабінет міністрів України постановою №255 від 2 квітня зобов'язав НАК "Нафтогаз України" поставляти на ТЕС газ за цінами, які встановлені для потреб населення

Постанова опублікована на Урядовому порталі, передає RegioNews.

В постанові про заходи із запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 наявний перелік заборон доповнили новим пунктом, який забороняє постачальникам газу припиняти або обмежувати поставки виробникам теплової та електричної енергії, незалежно від форми власності.

Також на період дії карантину НАК "Нафтогаз України" повинен укласти договір про постачання газу із виробником теплової та електричної енергії незалежно від форми власності та стану виконання умов за розрахунками за послуги.

Раніше компаня Рината Ахметова "ДТЕК Східенерго" припинила сплату за газ для Луганської ТЕС, а згідно із рішенням суду несанкціоновано здійснювала відбір палива, таким чином заборгувавши 318 млн грн. За поставки газу в 2019 році компанія Ахметова винна 707 млн ​​грн.

Також відомо, що більшість отриманого газу Луганська ТЕС використовує для виробництва не тепла, електричної енергії, яку продає за ринковими цінами.

Нагадаємо, 16 березня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із власниками та топ-менеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп.

Олігарх Рінат Ахметов, який зголосився на прохання гаранта взяти під опіку декілька областей на час пандемії коронавірусу, називає свої дії "допомогою місцевій владі".