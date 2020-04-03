ТЭС ахметова будут получать газ по ценам для населения
Постановление опубликовано на Правительственном портале, передает RegioNews.
В постановлении о мерах по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 имеющийся перечень запретов дополнили новым пунктом, который запрещает поставщикам газа прекращать или ограничивать поставки производителям тепловой и электрической энергии, независимо от формы собственности.
Также на период действия карантина НАК "Нафтогаз Украины" должен заключить договор о поставках газа с производителем тепловой и электрической энергии независимо от формы собственности и состояния выполнения условий по расчетам за услуги.
Ранее компаня Рината Ахметова "ДТЭК Востокэнерго" прекратила оплату за газ для Луганской ТЭС, а по решению суда несанкционированно осуществляла отбор топлива, таким образом задолжав 318 млн грн. За поставки газа в 2019 году компания Ахметова должна 707 млн грн.
Также известно, что большинство полученного газа Луганская ТЭС использует для производства не тепла, электрической энергии, которую продает по рыночным ценам.
Напомним, 16 марта Президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.
Олигарх Ринат Ахметов, который вызвался по просьбе гаранта взять под опеку несколько областей на время пандемии коронавируса, называет свои действия "помощью местной власти".
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