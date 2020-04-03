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03 апреля 2020, 19:53 4

ТЭС ахметова будут получать газ по ценам для населения

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03 апреля 2020, 19:53 4
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Кабинет министров Украины постановлением №255 от 2 апреля обязал НАК "Нафтогаз Украины" поставлять на ТЭС газ по ценам как для нужд населения
Фото: flickr
Кабинет министров Украины постановлением №255 от 2 апреля обязал НАК "Нафтогаз Украины" поставлять на ТЭС газ по ценам как для нужд населения

Постановление опубликовано на Правительственном портале, передает RegioNews.

В постановлении о мерах по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 имеющийся перечень запретов дополнили новым пунктом, который запрещает поставщикам газа прекращать или ограничивать поставки производителям тепловой и электрической энергии, независимо от формы собственности.

Также на период действия карантина НАК "Нафтогаз Украины" должен заключить договор о поставках газа с производителем тепловой и электрической энергии независимо от формы собственности и состояния выполнения условий по расчетам за услуги.

Ранее компаня Рината Ахметова "ДТЭК Востокэнерго" прекратила оплату за газ для Луганской ТЭС, а по решению суда несанкционированно осуществляла отбор топлива, таким образом задолжав 318 млн грн. За поставки газа в 2019 году компания Ахметова должна 707 млн ​​грн.

Также известно, что большинство полученного газа Луганская ТЭС использует для производства не тепла, электрической энергии, которую продает по рыночным ценам.

Напомним, 16 марта Президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.

Олигарх Ринат Ахметов, который вызвался по просьбе гаранта взять под опеку несколько областей на время пандемии коронавируса, называет свои действия "помощью местной власти".


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