Партнер Коломойського тричі їздив до Єрмака перед голосуванням за закон про банки - ЗМІ
Як передає RegioNews, про це йдеться у матеріалах програми Радіо Свобода "Схеми".
Зокрема, журналісти зафіксували, як Тімур Міндіч відвідував ОП 20, 23 та 27 березня цього року – якраз у той період тривало обговорення та підготовка до голосування Верховною Радою законопроєкту, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам і ухвалення якого є вимогою Міжнародного валютного фонду.
Сам бізнесмен назвав свій візит "недержавними" справами, а пізніше – "допомогою у боротьбі з коронавірусом".
"Я прийшов туди з приводу того, щоб допомогти і надати свою допомогу, як людина, як товариш, як громадянин у зв’язку з коронавірусом. У мене є досвід організації доставки пакетів, продуктів і так далі", – пояснив він.
Водночас, соратник Коломойського заперечив, що обговорював будь-які питання, окрім благодійності: "Як я міг говорити з паном Єрмаком щодо питань Ігоря Валерійовича?... Я, крім питання допомоги і благодійності, ніякі питання не обговорював і не буду обговорювати".
Також свої стосунки Єрмаком він описав як "давні і дружні": "Завжди одна компанія. Він займався кіновиробництвом, я займаюсь. Тому… Дуже дружні завжди стосунки. Були, є і, дай боже, будуть".
У свою чергу Андрій Єрмак відповів, що з Міндічем знайомий декілька років. "Ми познайомились в той період, коли я займався продюсуванням фільмів, а він співпрацював з каналом "1+1". Він за власною ініціативою, як представник бізнесу, запропонував допомогти державі в боротьбі з розповсюдженням коронавірусу".
ДОВІДКА: Тімур Міндіч – людина із найближчого оточення Коломойського.
У 2018-му році його фіксували в офісі Ігоря Коломойського в Женеві, коли олігарх мешкав у Швейцарії на постійній основі, в 2019-му – в офісі Коломойського в Ізраїлі, куди той перебрався, вірогідно, через розслідування американських правоохоронців.
У 2019 році Міндіч бачився із Коломойським у перший же день повернення олігарха в Україну після майже двох років життя в екзилі. Міндіч прилетів до Києва одним літаком з Коломойським напередодні.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" закон щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.
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