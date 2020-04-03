Партнер Коломойського тричі їздив до Єрмака перед голосуванням за закон про банки - ЗМІ

Бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Тімур Міндіч напередодні голосування за так званий "антиколомойський" закон тричі відвідував Офіс президента, де зустрічався із керівником ОП Андрієм Єрмаком

Фото: djc.com.ua

Бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського Тімур Міндіч напередодні голосування за так званий "антиколомойський" закон тричі відвідував Офіс президента, де зустрічався із керівником ОП Андрієм Єрмаком

Як передає RegioNews, про це йдеться у матеріалах програми Радіо Свобода "Схеми".

Зокрема, журналісти зафіксували, як Тімур Міндіч відвідував ОП 20, 23 та 27 березня цього року – якраз у той період тривало обговорення та підготовка до голосування Верховною Радою законопроєкту, який унеможливлює повернення націоналізованих банків колишнім власникам і ухвалення якого є вимогою Міжнародного валютного фонду.

Сам бізнесмен назвав свій візит "недержавними" справами, а пізніше – "допомогою у боротьбі з коронавірусом".

"Я прийшов туди з приводу того, щоб допомогти і надати свою допомогу, як людина, як товариш, як громадянин у зв’язку з коронавірусом. У мене є досвід організації доставки пакетів, продуктів і так далі", – пояснив він.

Водночас, соратник Коломойського заперечив, що обговорював будь-які питання, окрім благодійності: "Як я міг говорити з паном Єрмаком щодо питань Ігоря Валерійовича?... Я, крім питання допомоги і благодійності, ніякі питання не обговорював і не буду обговорювати".

Також свої стосунки Єрмаком він описав як "давні і дружні": "Завжди одна компанія. Він займався кіновиробництвом, я займаюсь. Тому… Дуже дружні завжди стосунки. Були, є і, дай боже, будуть".

У свою чергу Андрій Єрмак відповів, що з Міндічем знайомий декілька років. "Ми познайомились в той період, коли я займався продюсуванням фільмів, а він співпрацював з каналом "1+1". Він за власною ініціативою, як представник бізнесу, запропонував допомогти державі в боротьбі з розповсюдженням коронавірусу".

ДОВІДКА: Тімур Міндіч – людина із найближчого оточення Коломойського.

У 2018-му році його фіксували в офісі Ігоря Коломойського в Женеві, коли олігарх мешкав у Швейцарії на постійній основі, в 2019-му – в офісі Коломойського в Ізраїлі, куди той перебрався, вірогідно, через розслідування американських правоохоронців.

У 2019 році Міндіч бачився із Коломойським у перший же день повернення олігарха в Україну після майже двох років життя в екзилі. Міндіч прилетів до Києва одним літаком з Коломойським напередодні.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" закон щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.