Рада сегодня в третий раз соберется на внеочередное заседание - нардепы

Третье за день внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины может состояться в понедельник, 30 марта

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Третье за день внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины может состояться в понедельник, 30 марта

Как передает RegioNews, об этом сообщили несколько нардепов в своих Telegram-каналах и в комментариях СМИ.

В частности, нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко написал, что очередное за сегодня внеочередное заседание Рады должно стартовать в 16:00.

"(Президент Украины Владимир – ред.) Зеленский хочет, чтобы на внеочередном заседании были рассмотрены закон по банкам (о невозврате "Приватбанка" бывшим владельцам) и о землю", - написал он.

В свою очередь нардеп Антон Поляков сообщил, что заседание стартует в 16:30, и парламентарии могут рассмотреть назначение новых министров.

Также кадровое голосование подтвердил и представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, а рассмотрение вопросов открытия рынка земли и закон о банках подтвердил заместитель председателя комитета ВР по вопросам государственной власти Александр Качура, пишет РБК-Украина.

"В 16:30 внеочередное заседание ВР. Скорее всего будем голосовать открытие рынка земли и закон о банках", - заявил Качура.

По его словам, решение по третьему внеочередному заседанию Рады было принято между главами депутатских фракций.

Относительно проваленного законопроекта №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, то Верховная Рада вернется к голосованию за него через неделю после доработки, заверил Мокан.

"Вопрос не снят с повестки дня. Просто это произойдет немного позже. На доработку, это значит, что проект может несколько измениться. Впрочем, от идеи создания специализированного фонда для борьбы с коронавирусом и просмотра частей бюджета - от этой идеи Кабмин не отказывается. Такое решение должно приниматься как можно скорее, но в любом случае. Сокращенный срок предусматривает, что это должно быть доработано в течение недели. Я думаю, что будут соблюдаться регламентные нормы", - пояснил он.

По словам Мокана, в Раде будут пытаться найти компромисс относительно спорных моментов законопроекта.

"Законопроект будет дорабатываться таким образом, чтобы он нашел компромисс в парламенте и был проголосован. В этом есть острая необходимость, привести его к реальному состоянию. Вчера премьер в течение дня встречался с главами фракций и депутатскими группами. Делалось все возможное, чтобы максимально учесть позиции всех ", - добавил представитель Кабмина в Раде.

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины в ходе внеочередного пленарного заседания не поддержала проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

Ранее правительство Украины предложило Верховной Раде изменения в госбюджет, в частности уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн, увеличить расходы на 96 млрд грн.

Также Кабмин предлагает обнулить финансирования местных выборов 2020 года, уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда.