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27 березня 2020, 18:22 1

В МВФ оголосили про початок світової рецесії

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27 березня 2020, 18:22 1
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Обсяги світової економіки скорочуються і вона вже перебуває в стані рецесії
Фото: wikipedia
Обсяги світової економіки скорочуються і вона вже перебуває в стані рецесії

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає RegioNews.

За її словами, світова епідемії коронавірусу спричинить скорочення обсягів економіки світу у поточному році.

Георгієва також зазначила, що це безпрецедентна ситуація, коли глобальна криза стстеми охорони здоров'я спричинила світову економічну і фінансову кризу.

"Після раптової зупинки економічної активності глобальне виробництво скоротиться в 2020 році", - сказала вона.

Георгієва додала, що МВФ вивчає додаткові можливості кредитування, так як у багатьох країнах спостерігається гострий дефіцит коштів.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк очікує на позитивне рішення МВФ про виділення Україні фінансування і не бачить підстав для оголошення дефолту за зобов'язаннями країни.


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