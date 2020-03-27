В МВФ оголосили про початок світової рецесії
Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає RegioNews.
За її словами, світова епідемії коронавірусу спричинить скорочення обсягів економіки світу у поточному році.
Георгієва також зазначила, що це безпрецедентна ситуація, коли глобальна криза стстеми охорони здоров'я спричинила світову економічну і фінансову кризу.
"Після раптової зупинки економічної активності глобальне виробництво скоротиться в 2020 році", - сказала вона.
Георгієва додала, що МВФ вивчає додаткові можливості кредитування, так як у багатьох країнах спостерігається гострий дефіцит коштів.
Раніше повідомлялося, що Нацбанк очікує на позитивне рішення МВФ про виділення Україні фінансування і не бачить підстав для оголошення дефолту за зобов'язаннями країни.
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