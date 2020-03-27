В МВФ оголосили про початок світової рецесії

Обсяги світової економіки скорочуються і вона вже перебуває в стані рецесії

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Обсяги світової економіки скорочуються і вона вже перебуває в стані рецесії

Про це повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає RegioNews.

За її словами, світова епідемії коронавірусу спричинить скорочення обсягів економіки світу у поточному році.

Георгієва також зазначила, що це безпрецедентна ситуація, коли глобальна криза стстеми охорони здоров'я спричинила світову економічну і фінансову кризу.

"Після раптової зупинки економічної активності глобальне виробництво скоротиться в 2020 році", - сказала вона.

Георгієва додала, що МВФ вивчає додаткові можливості кредитування, так як у багатьох країнах спостерігається гострий дефіцит коштів.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк очікує на позитивне рішення МВФ про виділення Україні фінансування і не бачить підстав для оголошення дефолту за зобов'язаннями країни.