Кабмін перейменував Мінкультури

Відтепер Міністерство культури, молоді та спорту має нову назву - Міністерство культури та інформаційної політики України

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Відтепер Міністерство культури, молоді та спорту має нову назву - Міністерство культури та інформаційної політики України

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба відомства, посилаючись на відповідне рішення уряду.

Як зазначається, рішення було ухвалено 23 березня.

"23 березня 2020 року уряд перейменував Міністерство культури, молоді та спорту Міністерство культури і інформаційної політики України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 березня в.о. міністра культури призначили Світлану Фоменко, яка буде обіймати цю посаду, поки не призначать нового главу відомства.