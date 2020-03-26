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26 марта 2020, 15:33 7

Кабмин переименовал Минкультуры

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26 марта 2020, 15:33 7
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Отныне Министерство культуры, молодежи и спорта имеет новое название - Министерство культуры и информационной политики Украины
Фото: zik.ua
Отныне Министерство культуры, молодежи и спорта имеет новое название - Министерство культуры и информационной политики Украины

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба ведомства, ссылаясь на соответствующее решение правительства.

Как отмечается, решение было принято 23 марта.

"23 марта 2020 года правительство переименовало Министерство культуры, молодежи и спорта Министерство культуры и информационной политики Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 марта и.о. министра культуры назначили Светлану Фоменко, которая будет занимать эту должность, пока не назначат нового главу ведомства.


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