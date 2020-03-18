Рада протестує всіх, з ким контактував Шахов, і продезинфікує місця, де був
Як повідомили RegioNews у пресслужбі Ради, співробітники МОЗ вже прибули до парламенту для проведення необхідних дій.
"Повідомляємо, що зараз встановлюються всі особи, які контактували з народним депутатом Сергієм Шаховим, для проведення необхідних тестів. Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на даний момент нардеп перебуває у самоізоляції.
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Нагадаємо, 18 березня в МОЗ підтвердили, що серед 14 офіційно зафіксованих випадків COVID-19 є нардеп Сергейй Шахов.
Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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