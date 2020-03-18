Рада протестирует всех, с кем контактировал Шахов, и продезинфицирует места, где был

Аппарат Верховной Рады вместе с Минздравом Украины из-за наличия коронавируса у одного из народных депутатов проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование

Фото: facebook/Сергій Шахов

Аппарат Верховной Рады вместе с Минздравом Украины из-за наличия коронавируса у одного из народных депутатов проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование

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