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18 марта 2020, 14:24 18

Рада протестирует всех, с кем контактировал Шахов, и продезинфицирует места, где был

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18 марта 2020, 14:24 18
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Аппарат Верховной Рады вместе с Минздравом Украины из-за наличия коронавируса у одного из народных депутатов проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование
Фото: facebook/Сергій Шахов
Аппарат Верховной Рады вместе с Минздравом Украины из-за наличия коронавируса у одного из народных депутатов проводят все необходимые исследования и эпидемическое расследование

Как сообщили RegioNews в пресс-службе Рады, сотрудники Минздрава уже прибыли в парламент для проведения необходимых действий.

"Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов. Дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент нардеп находится в самоизоляции.

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Напомним, 18 марта в Минздраве Украины подтвердили, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть нардеп Сергейй Шахов.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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