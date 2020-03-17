Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
"За" проголосували 243 депутати. Про це передає кореспондент RegioNews.
Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет і має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування.
У 2001 році отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).
1996-1999 рр. - консультант з корпоративної реструктуризації в консорціумі компаній під егідою TACIS (Україна).
2001-2002 рр. - працював з продуктами і активами в енергетичній галузі в складі групи структурування угод компанії Enron.
2002-2004 рр. - старший консультант компанії GlobalSpec (США).
2004-2007 рр. - московське, а пізніше - київське представництво компанії Ernst & Young, де керував групою з надання консультаційних послуг із супроводу транзакцій і був партнером.
2007-2013 рр. - працював в інвестиційній компанії "Трійка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі Департаменту корпоративного бізнесу в "СБЕРБАНК РОСІЇ".
з квітня 2013 року - працює в агрохолдингу Ukrlandfarming.
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