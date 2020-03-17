Ігоря Петрашка призначили міністром економіки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка

"За" проголосували 243 депутати. Про це передає кореспондент RegioNews.

Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет і має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування.

У 2001 році отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

1996-1999 рр. - консультант з корпоративної реструктуризації в консорціумі компаній під егідою TACIS (Україна).

2001-2002 рр. - працював з продуктами і активами в енергетичній галузі в складі групи структурування угод компанії Enron.

2002-2004 рр. - старший консультант компанії GlobalSpec (США).

2004-2007 рр. - московське, а пізніше - київське представництво компанії Ernst & Young, де керував групою з надання консультаційних послуг із супроводу транзакцій і був партнером.

2007-2013 рр. - працював в інвестиційній компанії "Трійка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі Департаменту корпоративного бізнесу в "СБЕРБАНК РОСІЇ".

з квітня 2013 року - працює в агрохолдингу Ukrlandfarming.