08:25  17 березня
Карантин в Україні: Рада зібралася на позачергове засідання, під її стінами - мітинг
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 10:44 6

Ігоря Петрашка призначили міністром економіки

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 10:44 6
Читайте также на русском языке
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка
Фото: twitter.com
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігоря Петрашка

"За" проголосували 243 депутати. Про це передає кореспондент RegioNews.

Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет і має ступінь бакалавра бізнес-адміністрування.

У 2001 році отримав диплом MBA бізнес-школи при університеті Вандербільта (США).

1996-1999 рр. - консультант з корпоративної реструктуризації в консорціумі компаній під егідою TACIS (Україна).

2001-2002 рр. - працював з продуктами і активами в енергетичній галузі в складі групи структурування угод компанії Enron.

2002-2004 рр. - старший консультант компанії GlobalSpec (США).

2004-2007 рр. - московське, а пізніше - київське представництво компанії Ernst & Young, де керував групою з надання консультаційних послуг із супроводу транзакцій і був партнером.

2007-2013 рр. - працював в інвестиційній компанії "Трійка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі Департаменту корпоративного бізнесу в "СБЕРБАНК РОСІЇ".

з квітня 2013 року - працює в агрохолдингу Ukrlandfarming.


Кабмін економіка Міністр
Міністри відмовилися від премій до кінця року, - Шмигаль
11 березня 2020, 18:07
Україна готова до світової економічної кризи - прем'єр
11 березня 2020, 17:26
Українським міністрам допомагатимуть спеціалісти зі цифрофізації - Кабмін
03 березня 2020, 12:26
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 10:31
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »