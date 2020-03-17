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17 марта 2020, 10:44 3

Игоря Петрашко назначили министром экономики

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17 марта 2020, 10:44 3
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко
Фото: twitter.com
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Верховной Раде назначить министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко

"За" проголосовали 243 депутата. Об этом передает корреспондент RegioNews.

Игорь Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет и имеет степень бакалавра бизнес-администрирования.

В 2001 году получил диплом MBA бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

1996-1999 гг. — консультант по корпоративной реструктуризации в консорциуме компаний под эгидой TACIS (Украина).

2001-2002 гг. — работал с продуктами и активами в энергетической отрасли в составе группы структурирования сделок компании Enron.

2002-2004 гг. — старший консультант компании GlobalSpec (США).

2004–2007 гг. — московское, а позднее — киевское представительство компании Ernst&Young, где руководил группой по предоставлению консультационных услуг по сделкам и был партнером.

2007-2013 гг. — работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и являлся управляющим директором, а затем стал во главе Департамента корпоративного бизнеса в "СБЕРБАНК РОССИИ".

с апреля 2013 г. — работает в агрохолдинге Ukrlandfarming.


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