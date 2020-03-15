На Харьковщине начались промежуточные выборы в Верховную Раду

Сегодня, 15 марта, в одномандатном избирательном округе № 179 Харьковской области происходят промежуточные выборы народного депутата Украины

Сегодня, 15 марта, в одномандатном избирательном округе № 179 Харьковской области происходят промежуточные выборы народного депутата Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области.

На территории Зачепиловского, Лозовского, Красноградского, Сахновщинского и Кегичевского районов работают 189 избирательных участков. Все участки открылись вовремя.

Нарушений избирательного процесса пока не зафиксировано.

Для обеспечения охраны общественного порядка во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий привлечены 480 полицейских и 50 сотрудников Национальной гвардии Украины.