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15 марта 2020, 09:58 20

На Харьковщине начались промежуточные выборы в Верховную Раду

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15 марта 2020, 09:58 20
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Сегодня, 15 марта, в одномандатном избирательном округе № 179 Харьковской области происходят промежуточные выборы народного депутата Украины
Сегодня, 15 марта, в одномандатном избирательном округе № 179 Харьковской области происходят промежуточные выборы народного депутата Украины

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Харьковской области.

На территории Зачепиловского, Лозовского, Красноградского, Сахновщинского и Кегичевского районов работают 189 избирательных участков. Все участки открылись вовремя.

Нарушений избирательного процесса пока не зафиксировано.

Для обеспечения охраны общественного порядка во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий привлечены 480 полицейских и 50 сотрудников Национальной гвардии Украины.


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