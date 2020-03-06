Новий міністр фінансів зустрівся з представником МВФ в Україні
Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає RegioNews.
Зазначається, що затвердження програми важливе для підтримки фінансової стабільності в країні.
"Програма розширеного фінансування МВФ важлива для підтримки фінансової стабільності і реалізації структурних реформ в Україні, що є пріоритетом діяльності уряду. Ми продовжуємо спільно з нашими колегами з МВФ активну роботу для початку програми ", - сказав глава Мінфіну.
Це перша офіційна зустріч Ігоря Уманського на посаді очільника відомства.
Він зазначив, що продовження активної співпраці з МВФ є безумовним пріоритетом для України. Міністр запропонував найближчим часом організувати зустріч керівництва українського уряду з керівництвом МВФ у Вашингтоні.
Нагадаємо, 15 лютого Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Мова йшла про хід судової реформи, побудові системи верховенства права, так званому законопроекті про банки.
У МВФ розповіли, якими шляхами може розвиватися українська економіка. Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман вважає, що в України є три можливих сценарії розвитку.
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