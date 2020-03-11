Рада удосконалила процедуру звільнення Кабміну
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт парламенту.
Як зазначається у пояснювальній записці, законопроектом пропонується, по-перше, закріпити обов’язок члена Кабінету міністрів України бути присутнім та звітувати про виконану роботу при розгляді питання про його звільнення (підставою якого було його особиста заява про відставку) на засіданні комітету Ради та на пленарному засіданні парламенту.
По-друге, пропонується врегулювати порядок подання такого звіту. По-третє, пропонується закріпити право представника комітету, до відання якого належить питання про звільнення члена Кабміну, на виступ під час розгляду цього питання ВРУ.
Крім цього, законопроектом пропонується привести у відповідність до Конституції України положення регламенту парламенту, якими регулюється порядок призначення та звільнення членів уряду.
Після цього ВР проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.
11 березня Кабмін уповноважив заступників міністерств на тимчасове виконання обов’язків міністрів.
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