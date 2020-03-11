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11 марта 2020, 12:52 8

Рада усовершенствовала процедуру увольнения Кабмина

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11 марта 2020, 12:52 8
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В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины"
Фото: twitter/verkhovna_rada
В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины"

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается, во-первых, закрепить обязанность члена Кабинета министров Украины присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого было его личное заявление об отставке) на заседании комитета Рады и на пленарном заседании парламента.

Во-вторых, предлагается урегулировать порядок представления такого отчета. В-третьих, предлагается закрепить право представителя комитета, к ведению которого относится вопрос об увольнении члена Кабмина, на выступление во время рассмотрения этого вопроса ВРУ.

Кроме этого, законопроектом предлагается привести в соответствие с Конституцией Украины положения регламента парламента, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов правительства.

Согласно статусу документа, он обрабатывается в комитете.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за отставку премьера Алексея Гончарука и назначение нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по предложению президента.

После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.

11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.


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