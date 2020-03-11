Рада усовершенствовала процедуру увольнения Кабмина

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины"

Фото: twitter/verkhovna_rada

В Верховной раде Украины появился текст законопроекта №3195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о совершенствовании порядка назначения и увольнения с должностей членов Кабинета министров Украины"

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