Рада усовершенствовала процедуру увольнения Кабмина
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт парламента.
Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается, во-первых, закрепить обязанность члена Кабинета министров Украины присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении вопроса о его увольнении (основанием которого было его личное заявление об отставке) на заседании комитета Рады и на пленарном заседании парламента.
Во-вторых, предлагается урегулировать порядок представления такого отчета. В-третьих, предлагается закрепить право представителя комитета, к ведению которого относится вопрос об увольнении члена Кабмина, на выступление во время рассмотрения этого вопроса ВРУ.
Кроме этого, законопроектом предлагается привести в соответствие с Конституцией Украины положения регламента парламента, которыми регулируется порядок назначения и увольнения членов правительства.
После этого ВР проголосовала за новый состав Кабинета министров.
11 марта Кабмин уполномочил заместителей министерств на временное исполнение обязанностей министров.
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