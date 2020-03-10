У миколаївській інфекційній лікарні поскаржилися на дефіцит обладнання на випадок коронавіруса

В Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і кисневих концентраторів, необхідних у випадку пневмонії

Фото: Facebook сторінка Федорової

В Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних захворювань не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і кисневих концентраторів, необхідних у випадку пневмонії

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала головний лікар Центру Світлана Федорова, передає RegioNews.

За словами Федорової, в наявність тільки два апарати ШВЛ, коли необхідно шість.За її словами, на кожен апарат потрібно мільйон гривень.

"Апарати ШВЛ. Це те, що необхідно при важких пневмоніях. Будь-яких. Не тільки коронавірусних. От є реанімація на 6 ліжок (у нас), в ідеалі повинно бути 6 апаратів експертного класу (це мінімум). Ми маємо в інфекційній лікарні, не експерт-класу два. Вела і Евент Еволюшн (Апарат ШВЛ Vela і апарат ШВЛ eVolution – ред.) 2009 року виробництва. Це ніщо", — написала вона.

Крім того, замість 10 в наявності лише 2 кисневих концентрати. Вона звернула увагу на необхідність приміщень для ізоляції хворих, обробку дезінфікуючими засобами громадського транспорту, заборону відвідувати миколаївські підприємства делегаціям з Італії та Китаю.

"Кисневих концентраторів теж всього 2, до речі. Це теж ніщо. Потрібно 10. Шість в реанімацію, по одній на відділення. Вони близько 40 тис грн", — зазначила вона.

Що стосується тестів для виявлення коронавіруса, то вони знаходяться в референс-лабораторії Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я. Тому аналізи хворих будуть направляти в Київ. В доставці проблеми немає. Є складнощі, за словами Федорової, в дефіциті співробітників.