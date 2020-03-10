Дело Зеленского: суд избрал Федине меру пресечения

Печерский райсуд Киева избрал народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине меру пресечения в виде личного обязательства с возложением определенных обязанностей

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Печерский райсуд Киева избрал народному депутату от "Европейской солидарности" Софии Федине меру пресечения в виде личного обязательства с возложением определенных обязанностей

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду", сторона обвинения просила для Федины меру пресечения в виде личного обязательства, но судья Кристина Константинова удовлетворила ходатайство прокуратуры частично и применила к Федине данную меру пресечения.

Согласно решению суда, Федина должна прибывать в определенное время к следователю, прокурору, не покидать пределы Киева и области без разрешения следователя, прокурара или суда, уведомлять следователя, прокурора, суд об изменении места жительства и работы.

В удовлетворении других ходатайств (сдать на хранение паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину и носить электронное средство контроля) суд отказал.

Адвокат Федины заявил, что она является нардепом, поэтому сдавать паспорт ей нельзя, потому что она не сможет представлять Украину на международной арене.

В свою очередь, нардеп сказала, что в случае меры пресечения не сможет ездить к больному отцу и ухаживать за ним. А также сказала, что много путешествует за границу как нардеп и извлечение загранпаспорта ограничит ее депутатские полномочия.

Также Федина во время своей речи в суде чуть не расплакалась. По ее словам, прежде всего, она остается волонтером, а потом нардепом.

"Я волонтер. Мне неоднократно мои коллеги депутаты говорили, что я теперь политик и должна говорить не как волонтер, а как политик. Пока идет война в моей стране, пока моих защитников убивают, я остаюсь прежде всего волонтером. И да, я буду говорить все, что по моему мнению, сможет помочь защитить военнослужащих. Я считаю, что каждый из нас виноват перед каждым из военнослужащих. Президент, главнокомандующий, простой человек, журналист, любой не имеет права некорректно говорить с теми, кто ушел добровольно в самые трудные времена, не имея оружия, защищать Украину, а тем более некорректно с нашими защитниками не имеет права говорить человек, который 4 раза уклонялся от повестки и не пошел служить в армию ", - сказала нардеп.

После ее слов в зале заседания сторонники Федины скандировали: "София".

СПРАВКА: народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Следствие считает, что Федина была в сговоре и 26 октября 2019 года во время онлайн-трансляции из львовской кофейни "выразила устные угрозы убийством" в отношении президента Владимира Зеленского.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 5 лет.