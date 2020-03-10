Мер Сум анонсував візит Зеленського - ЗМІ

Сумський мер Олександр Лисенко на апаратній нараді 10 березня повідомив про приїзд в область президента України Володимира Зеленського

Фото: Сумська облдержадміністрація

Сумський мер Олександр Лисенко на апаратній нараді 10 березня повідомив про приїзд в область президента України Володимира Зеленського

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Сумській новинний портал. "Візит Зеленського в Суми повинен відбутися 11 березня і його основною метою має бути подання нового глави облдержадміністрації", - сказано в повідомленні. Нагадаємо, Кабмін погодив нового губернатора Сумщини.

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