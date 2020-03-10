Зеленский предложил депутатам внести изменения в Таможенный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой вынесения на рассмотрение парламента проекта закона №3194 "Об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в судоустройстве Украины"

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой вынесения на рассмотрение парламента проекта закона №3194 "Об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в судоустройстве Украины"

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews. Законопроект был подан в Верховную Раду во вторник, 10 марта, и Президент определил его как неотложный. Отмечается, что перед вынесением в сессионный зал законопроект будет рассмотрен комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Текст самого законопроекта сайте Верховной Рады пока отсутствует. Напомним, Верховная Рада Украины сможет проголосовать за закон о рынке сельскохозяйственной земли не ранее 19-20 марта 2020 года.

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