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10 марта 2020, 14:57 5

Зеленский предложил депутатам внести изменения в Таможенный кодекс

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10 марта 2020, 14:57 5
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой вынесения на рассмотрение парламента проекта закона №3194 "Об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в судоустройстве Украины"
Фото: Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой вынесения на рассмотрение парламента проекта закона №3194 "Об изменениях в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры и изменениями в судоустройстве Украины"

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Законопроект был подан в Верховную Раду во вторник, 10 марта, и Президент определил его как неотложный.

Отмечается, что перед вынесением в сессионный зал законопроект будет рассмотрен комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Текст самого законопроекта сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Напомним, Верховная Рада Украины сможет проголосовать за закон о рынке сельскохозяйственной земли не ранее 19-20 марта 2020 года.


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