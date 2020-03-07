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Трофимов рассказал о критериях при отборе кандидатов на глав ОГА
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07 марта 2020, 10:52 6

Трофимов рассказал о критериях при отборе кандидатов на глав ОГА

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07 марта 2020, 10:52 6
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Главными критериями, которыми Офис Президента Украины руководствуется при отборе кандидатов на должности председателей областных государственных администраций, являются управленческий опыт, самодостаточность и нацеленность на результат
Фото: Эльдар Сарахман ("УП")
Главными критериями, которыми Офис Президента Украины руководствуется при отборе кандидатов на должности председателей областных государственных администраций, являются управленческий опыт, самодостаточность и нацеленность на результат

Об этом первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов рассказал во время "Большого интервью" с Тиграном Мартиросяном в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Мы выделили для себя некий идеальный профиль - кто такой глава ОГА, - сказал Трофимов. - Это такой самодостаточный человек, который имеет управленческий опыт и <…> готов применить свои навыки и знания для государства, на благо Родины".

Он отметил, что ключевую роль при подборе кадров играет мотивация кандидатов.

"Когда человек замотивирован принести результат, расширить свои возможности, тогда он на месте, тогда он успешен", - подчеркнул Трофимов.

По его словам, новый глава ОГА сталкивается с "колоссальным количеством задач": вникнуть в работу администрации, назначить себе квалифицированных заместителей, руководителей департаментов, побороть коррупционную составляющую и т.д. Не все справляются с таким объемом работы и "доходят до финиша", отметил Трофимов.

"Это нормальный здоровый процесс. В нем нет ничего страшного, военного. Не получилось - давайте не будем мешать процессу формирования новой команды, движению дальше", - сказал он.

По его словам, ключевое требование президента - "это забота о людях на местах, это коммуникация с ними", на это нацелена и вся региональная политика.


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