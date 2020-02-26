Сурков заявив ЗМІ, що України немає
Як інформує RegioNews, про це пишуть "Актуальні коментарі".
"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад розуму. У дивний спосіб доведене до крайнощів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає?" – сказав Сурков.
Він додав, що є укрооптімістом.
"Тобто, вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли – хлопці вперті, вони зроблять. Однак яка саме це буде Україна, в яких межах вона існуватиме та навіть, можливо, скільки буде Україн – питання відкриті. І в їхньому рішенні Росії так чи інакше доведеться брати участь", – заявив Сурков.
Ексрадник Путіна додав, що відносини з Україною ніколи простими були, навіть за часів СРСР.
Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади свого помічника.
Сурков покинув державну службу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі", хоча в Кремлі офіційні причини його відставки не уточнили.
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