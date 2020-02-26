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Сурков заявив ЗМІ, що України немає
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26 лютого 2020, 11:05 2

Сурков заявив ЗМІ, що України немає

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26 лютого 2020, 11:05 2
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Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України немає.
Фото: пресс-служба
Колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України немає.

Як інформує RegioNews, про це пишуть "Актуальні коментарі".

"України немає. Є українство. Тобто специфічний розлад розуму. У дивний спосіб доведене до крайнощів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура "Самостійна Україна" є, а України немає. Питання тільки в тому, України вже немає чи ще немає?" – сказав Сурков.

Він додав, що є укрооптімістом.

"Тобто, вважаю, що України немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли – хлопці вперті, вони зроблять. Однак яка саме це буде Україна, в яких межах вона існуватиме та навіть, можливо, скільки буде Україн – питання відкриті. І в їхньому рішенні Росії так чи інакше доведеться брати участь", – заявив Сурков.

Ексрадник Путіна додав, що відносини з Україною ніколи простими були, навіть за часів СРСР.

Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади свого помічника.

Сурков покинув державну службу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі", хоча в Кремлі офіційні причини його відставки не уточнили.


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