11:42  06 марта
У Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля о подаче воды в Крым
12:14  06 марта
Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер
13:00  06 марта
"Подлый удар в спину": Меджлис прокомментировал крымское заявление Шмыгаля
UA | RU
UA | RU
06 марта 2020, 19:03 27

Зеленский: за год Путин должен завершить войну

Читайте також
українською мовою
06 марта 2020, 19:03 27
Читайте також українською мовою
Президент России Владимир Путин за год должен положить конец войне на Донбассе
Фото: Офис Президента
Президент России Владимир Путин за год должен положить конец войне на Донбассе

Об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Зеленский сказал, что может договориться о сделке с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине.

По его словам, если прогресса не будет, то он выйдет из процесса переговоров через год.

"Время идет ... Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что его встреча с Путиным в Париже в декабре имела "несколько эмоциональных аспектов".

"Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет и назвал принуждение силой к братским отношениям единственным методом, исторически доказавшим эффективность на украинском направлении. Также он добавил, что вряд ли будет изобретен какой-то другой метод.


война Путин война Донбасс Зеленский
В Полтаве горожане просили президента разрешить избрать мэра
06 марта 2020, 13:57
Зеленский поблагодарил председателя Полтавской ОГА за порядок в Новых Санжарах
06 марта 2020, 09:27
Зеленский считает, что Рябошапка не показал результат работы
05 марта 2020, 17:14
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »