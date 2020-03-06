Зеленский: за год Путин должен завершить войну
Об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.
Зеленский сказал, что может договориться о сделке с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине.
По его словам, если прогресса не будет, то он выйдет из процесса переговоров через год.
"Время идет ... Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя", - заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что его встреча с Путиным в Париже в декабре имела "несколько эмоциональных аспектов".
"Думаю, он меня услышал. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет и назвал принуждение силой к братским отношениям единственным методом, исторически доказавшим эффективность на украинском направлении. Также он добавил, что вряд ли будет изобретен какой-то другой метод.
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