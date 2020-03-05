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05 березня 2020, 17:04 5

Суд в Криму залишив під вартою керченських підлітків

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05 березня 2020, 17:04 5
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Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив під арештом двох підлітків, яких підозрюють у підготовці теракту в Керчі
Фото: unsplash
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив під арештом двох підлітків, яких підозрюють у підготовці теракту в Керчі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські ЗМІ.

"Апеляційна скарга залишена без задоволення, постанова Київського районного суду міста Сімферополя від 20 лютого про арешт – без змін", – повідомили в прес-службі суду.

ФСБ Росії заявила 18 лютого "про припинення підготовки терористичних актів" двома жителями Керчі, 2003 і 2004 років народження.

Центр громадських зв'язків ФСБ у своєму прес-релізі назвала юнаків "прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова", який убив 20 людей у Керченському політехнічному коледжі восени 2018 року і покінчив з собою.

ФСБ стверджує, що співробітники спецслужби вилучили вдома у тінейджерів саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, їх "пробники" випробовувалися на кішках. Крім того, за даними слідства, молоді люди були адміністраторами "груп смерті" в соцмережах.

Один тінейджер - учень школи N15 в Керчі, другий - учень Керченського морського технічного коледжу.

Дитячий омбудсмен Криму заявила, що підозрюваних у підготовці терактів характеризували з позитивної сторони.

Міносвіти Криму почало перевірку.

Київський районний суд Сімферополя 20 лютого в закритому режимі постановив заарештувати фігурантів справи на один місяць-30 діб (до 18 квітня 2020 року).


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