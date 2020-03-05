Суд в Криму залишив під вартою керченських підлітків
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на російські ЗМІ.
"Апеляційна скарга залишена без задоволення, постанова Київського районного суду міста Сімферополя від 20 лютого про арешт – без змін", – повідомили в прес-службі суду.
ФСБ Росії заявила 18 лютого "про припинення підготовки терористичних актів" двома жителями Керчі, 2003 і 2004 років народження.
Центр громадських зв'язків ФСБ у своєму прес-релізі назвала юнаків "прихильниками екстремістської ідеології, послідовниками 18-річного Владислава Рослякова", який убив 20 людей у Керченському політехнічному коледжі восени 2018 року і покінчив з собою.
ФСБ стверджує, що співробітники спецслужби вилучили вдома у тінейджерів саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами, їх "пробники" випробовувалися на кішках. Крім того, за даними слідства, молоді люди були адміністраторами "груп смерті" в соцмережах.
Один тінейджер - учень школи N15 в Керчі, другий - учень Керченського морського технічного коледжу.
Дитячий омбудсмен Криму заявила, що підозрюваних у підготовці терактів характеризували з позитивної сторони.
Міносвіти Криму почало перевірку.
Київський районний суд Сімферополя 20 лютого в закритому режимі постановив заарештувати фігурантів справи на один місяць-30 діб (до 18 квітня 2020 року).
- 19:33 05 березня Нацбанк віддав $760 млн на погашення держборгу в лютому
- 19:03 05 березня Рада розглядає звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки
- 18:56 05 березня У радника мера Херсона провели обшук
- 18:49 05 березня Під обстрілами бойовиків на Донбасі отримав поранення український військовий
- 18:45 05 березня На Івано-Франківщині припинено трафік нелегальної міграції до ЄС
- 18:44 05 березня Парламенту залишилось розглянути менше тисячі правок "земельного закону"
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука