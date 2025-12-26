На Полтавщині чоловік купив інвалідність, щоб не мобілізуватися: як його покарали

Ілюстративне фото

Пирятинський районний суд Полтавської області визнав винним військовозобов’язаного чоловіка, який намагався незаконно отримати відстрочку від мобілізації. Він використовував підроблені документи про інвалідність

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Минулого року, чоловік через інтернет-оголошення замовив виготовлення фальшивої довідки про нібито встановлення інвалідності другої груби. За це він заплатив 2 000 гривень.

З підробленою довідкою чоловік подав заяву про отримання відстрочки до ТЦК. Згодом стало відомо, що довідка насправді фальшива. На суді чоловік визнав свою провину. Суд призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 000 гривень, а також зобов’язав відшкодувати витрати на проведення експертиз — понад 9 500 гривень.

Нагадаємо, раніше в Одесі інспектор ТЦК та військовий організували корупційну схему ухилення від мобілізації. За 16 тисяч доларів пропонували за відстрочку від служби.