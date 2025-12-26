Російська авіація атакувала Харків, є загиблі та поранені

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РФ атакувала Харків КАБами – у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи Внаслідок удару є постраждалі, на удару виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

За його словами, влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова – горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди.

Кількість поранених та загиблих уточнюється.

Згодом Терехов зазначив, що на дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

Також пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

