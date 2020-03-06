У Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля о подаче воды в Крым
Как передает RegioNews, об этом сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева на своей странице в Facebook.
"Позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага", - написала она.
Также Ташева добавила, что в случае принятия решения о подаче воды в Крым она подаст в отставку.
"Подам, как, уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или "работы". Но решение такого по воде нет", - сказала она.
При этом она выразила уверенность, что "новый премьер-министр пока не в контексте Крыма". "Мы (представительство президента Украины в АРК - ред.) будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды", - заверила Ташева.
Напомним, 5 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подавать воду в аннексированный Крым, там живут украинцы, а Крым - это Украина. Позже он добавил, что правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Россией Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.
6 марта во время часа вопросов к правительству в Раде Шмыгаль заверил, что про восстановление промышленной подачи воды в оккупированный Крым не идет, но государство должно помочь своим гражданам.
"Мы будем поставлять украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья: хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылями мы должны это обеспечить. Это наш долг перед нашими украинцами", - сказал он.
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